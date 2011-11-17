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亚洲 | 2011年 11月 17日 星期四 09:09 BJT

〔韩国汇市〕韩元跌至四周低位附近且公债期货上涨,因欧债忧虑罩顶

路透首尔11月17日电---韩国韩元兑美元KRW=周四盘初续跌至四周低位附近,法国公债收益率(殖利率)窜涨令投资者躲避股票、新兴市场货币等风险资产.

0040GMT时,韩元兑美元KRW=KFTC报1,140.5,此前一度跌至1,140.8,为10月24日以来的最低位,周三国内收盘价为1,136.6.

韩国股市.KS11亦下跌近1%,因对金融危机可能蔓延到欧洲之外地区的忧虑持续不散,打压全球股指.

三年期12月公债期货KTBc1上涨0.01点至104.59.

0040GMT 上日收市价

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美元/韩元KRW= 1,140.5 1,136.6

日圆/韩元JPYKRW=R 4.7989/079 14.7564/751

韩国公债期货KTBc1* 104.59 104.58

韩国综合股价指数.KS11 1,841.64 1,856.07

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

--编译 兰秀娟;审校 戴素萍

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