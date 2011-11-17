〔中国个股〕国网电科院拟借定向增发及受让原股东股权,控股置信电气

路透上海11月17日电---中国上海置信电气股份有限公司(600517.SS)周四称,拟向国网电力科学研究院定向增发约6,041万股,收购其持有的上海联能等多个公司股权.国网电科院同时通过受让原股东股份等方式,成为置信电气控股股东.

刊登在上海证券交易所的公告显示,向国网电科院定向增发所购资产包括上海联能66%股权、福建和盛60%股权、山东爱普49%股权、山西晋能49%股权、河南豫缘30%股权、河南龙源30%股权、帕威尔电气90%股权、重庆亚东亚78.995%股权、宏源电气77.5%股权.

国网电科院拟受让原股东之一的置信集团所持上市公司部分股份,与是次定向增发股份合计约9,678.8万股;原有股东东方国际和上海电力实业亦将各自所持的1,821.75万股、5,465.25万股置信电气股份最终转让给国网电科院.上述交易全部完成後,国网电科院预计持有置信电气约24.98%比例股份,成为第一大股东.

置信电气称,本次重组後,国网电科院将以非晶变为主的配电变压器业务全部置入上市公司.根据目前的拟购买资产和国网电科院其他下属企业的业务和产品比较,两者在除配电变压器以外的开关柜等少量业务方面存在潜在同业竞争情况.

本次交易完成後,置信电气将满足电力行业中配电网建设对高耗能变压器改造及节能变压器推广使用的需要,进一步完善产业链条,未来盈利能力将得到提升.

国网电力科学研究院是国家电网公司直属大型产业企业和直属综合性科研单位,专业涵盖新能源发电、电力系统自动化、高电压技术、智能配用电、信息通信、水利水电测控、轨道交通综合监控等领域.其旗下企业--南京南瑞集团发起设立了上市公司国电南瑞(600406.SS).(完)