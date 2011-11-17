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债券 | 2011年 11月 17日 星期四 09:16 BJT

〔标题新闻〕IMF欧洲事务主管Borges因个人原因辞职,战略政策及评估主管Reza Moghadam或接任

注:IMF为国际货币基金组织简称

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