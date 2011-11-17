版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 17日 星期四 09:08 BJT

〔中国股市〕周三融资买入较前日增近四成,中国平安交易活跃

路透北京11月17日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周三融资买入额为

188,528万元人民币,较上交易日增加39.4%.标的证券中国平安(601318.SS)融资买入额为

15,244万元,融资偿还亦达8,057万元,均居沪市前列.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 2,207,929 121,996 23,972

深圳证券交易所 1,469,138 66,533 17,594(完)

参看相关细节,请点选(here)

(here)

--发稿 李然; 审校 杨淑祯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐