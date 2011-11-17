〔国际油市〕布兰特原油跌逾1美元,受需求增长及欧债忧虑拖累

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透新加坡11月17日电---布兰特原油期货LCOc1周四在亚洲早盘下跌逾1美元,受需求增长忧虑拖累,目前法德就欧洲央行(ECB)在遏制欧债危机上应扮演的角色出现意见冲突.
0112GMT,布兰特原油LCOc1跌1.19美元至每桶110.69美元,美国原油CLc1跌0.70美元至101.89美元.(完)
--编译 兰秀娟;审校 隋芬
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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