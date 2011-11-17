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市场报道 | 2011年 11月 17日 星期四 09:31 BJT

〔国际油市〕布兰特原油跌逾1美元,受需求增长及欧债忧虑拖累

路透新加坡11月17日电---布兰特原油期货LCOc1周四在亚洲早盘下跌逾1美元,受需求增长忧虑拖累,目前法德就欧洲央行(ECB)在遏制欧债危机上应扮演的角色出现意见冲突.

0112GMT,布兰特原油LCOc1跌1.19美元至每桶110.69美元,美国原油CLc1跌0.70美元至101.89美元.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

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