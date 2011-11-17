《中国债券市场每日交易备忘》--11月17日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国人民银行60亿元人民币三个月期央票上午招标,预计中标收益率续持平于3.1618%
国家开发银行至多150亿元三年期浮息债(一年定存基准)10:00-11:00招标,利差预测均值45bp
东亚银行(中国)30亿元两年期固息债簿记建档(主体评级AAA),中金公司和工行等主承销
日照港集团9亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承销
华谊兄弟(300027.SZ)3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),招商银行主承销
广东物资集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),光大银行主承销
厦门海翼集团5亿元九个月期短融簿记建档(主体评级AA+),建行和恒丰银行主承销
日照港集团9亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA),农业银行主承销
北京金融街投资集团40亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),国开行主承销
北京市政路桥控股7.5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),上海银行和渤海银行主承销
深圳华强集团20亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),招商银行主承销
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二、新债上市:
江苏阳光集团5亿元一年期短融041152011,票面利率6.99%
河北出版传媒集团5亿元三年期中票1182322,票面利率6.55%
河北钢铁集团80亿元五年期中票1182324,票面利率5.09%
中国化工集团15亿元一年期短融041153006
甘肃公路航空旅游投资集团20亿元七年期中票1182323,票面利率6.75%
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三、缴款:
农业发展银行217.8亿元三年期固息债110418,票面利率3.58%
株州城发集团15亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1180158,票面利率8.36%
轻工集团5亿元三年期中票
创业环保(600874.SS)7亿元五年期中票
徐工工程机械20亿元五年期中票
豫园商城(600655.SS)3亿元五年期中票1182330,票面利率6.64%
沈阳机床集团9亿元五年期中票1182329,票面利率6.64%
中信集团20亿元七年期中票,票面利率5.10%
中信集团60亿元10年期中票,票面利率5.30%
申通资产4亿元一年期短融041166002,票面利率6.61%
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四、还本付息:
央行100亿元一年期央票1001100到期兑付,参考收益率2.3437%
上海巴士公交集团5亿元一年期短融1081395到期兑付,票面利率3.85%
铁道部150亿元三个月期超短融1184008到期兑付,票面利率5.25%
财政部300亿元30年期固息国债070006付息,票面利率4.27%
鹤城建设公司12亿元七年期固息债0980160付息,票面利率7.78%
中国电信(0728.HK)100亿元三年期中票0982148付息,票面利率3.65%
中国通用技术控股10亿元五年期中票0982149付息,票面利率4.50%
中国中冶(1618.HK)(601618.SS)47亿元五年期中票1082204付息,票面利率4.72%
江苏省1亿元两年期中小企业集合票据1083014付息,票面利率4.50%
国开行300亿元10年期浮息债(一年定存基准)110207付息,基本利差0.85%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国央行称,国内经济潜在的增长水平将逐步趋缓,将把握好政策的力度和节奏,适时适度进行
预调微调.[ID:nCN1223034]
--央行报告显示,9月末,金融机构超额准备金率(超储率)为1.4%,扭转连续两个季度的下降态势,
表明银行体系流动性已趋向宽松.[ID:nCN1223260]
国家统计局11月18日发布10月房地产价格统计信息
11月27日发布1-10月规模以上工业企业利润 (2011年1-9月27%)
==============================================================================(完)
--整理 李宏薇; 审校 冉莹/曾菱
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。