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亚洲 | 2011年 11月 17日 星期四 09:09 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--11月17日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国人民银行60亿元人民币三个月期央票上午招标,预计中标收益率续持平于3.1618%

国家开发银行至多150亿元三年期浮息债(一年定存基准)10:00-11:00招标,利差预测均值45bp

东亚银行(中国)30亿元两年期固息债簿记建档(主体评级AAA),中金公司和工行等主承销

日照港集团9亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承销

华谊兄弟(300027.SZ)3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),招商银行主承销

广东物资集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),光大银行主承销

厦门海翼集团5亿元九个月期短融簿记建档(主体评级AA+),建行和恒丰银行主承销

日照港集团9亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA),农业银行主承销

北京金融街投资集团40亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),国开行主承销

北京市政路桥控股7.5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),上海银行和渤海银行主承销

深圳华强集团20亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),招商银行主承销

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二、新债上市:

江苏阳光集团5亿元一年期短融041152011,票面利率6.99%

河北出版传媒集团5亿元三年期中票1182322,票面利率6.55%

河北钢铁集团80亿元五年期中票1182324,票面利率5.09%

中国化工集团15亿元一年期短融041153006

甘肃公路航空旅游投资集团20亿元七年期中票1182323,票面利率6.75%

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三、缴款:

农业发展银行217.8亿元三年期固息债110418,票面利率3.58%

株州城发集团15亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1180158,票面利率8.36%

轻工集团5亿元三年期中票

创业环保(600874.SS)7亿元五年期中票

徐工工程机械20亿元五年期中票

豫园商城(600655.SS)3亿元五年期中票1182330,票面利率6.64%

沈阳机床集团9亿元五年期中票1182329,票面利率6.64%

中信集团20亿元七年期中票,票面利率5.10%

中信集团60亿元10年期中票,票面利率5.30%

申通资产4亿元一年期短融041166002,票面利率6.61%

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四、还本付息:

央行100亿元一年期央票1001100到期兑付,参考收益率2.3437%

上海巴士公交集团5亿元一年期短融1081395到期兑付,票面利率3.85%

铁道部150亿元三个月期超短融1184008到期兑付,票面利率5.25%

财政部300亿元30年期固息国债070006付息,票面利率4.27%

鹤城建设公司12亿元七年期固息债0980160付息,票面利率7.78%

中国电信(0728.HK)100亿元三年期中票0982148付息,票面利率3.65%

中国通用技术控股10亿元五年期中票0982149付息,票面利率4.50%

中国中冶(1618.HK)(601618.SS)47亿元五年期中票1082204付息,票面利率4.72%

江苏省1亿元两年期中小企业集合票据1083014付息,票面利率4.50%

国开行300亿元10年期浮息债(一年定存基准)110207付息,基本利差0.85%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--中国央行称,国内经济潜在的增长水平将逐步趋缓,将把握好政策的力度和节奏,适时适度进行

预调微调.[ID:nCN1223034]

--央行报告显示,9月末,金融机构超额准备金率(超储率)为1.4%,扭转连续两个季度的下降态势,

表明银行体系流动性已趋向宽松.[ID:nCN1223260]

国家统计局11月18日发布10月房地产价格统计信息

11月27日发布1-10月规模以上工业企业利润 (2011年1-9月27%)

==============================================================================(完)

--整理 李宏薇; 审校 冉莹/曾菱

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