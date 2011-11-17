〔国际油市〕美国原油下滑,因欧元区忧虑盖过输油管改道效应

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透吉隆坡11月17日电---美国原油周四下滑,回吐上日录得的部分涨幅,对欧元区危机将削弱全球买需的忧虑,抵消了加拿大石油输送公司输油管线变更方向所带来的乐观情绪.
0046GMT时,将于周五到期的美国12月原油期货合约CLZ1下跌0.71美元或0.7%至101.88美元,上日上涨3.22美元或3.2%,收报102.59美元.美国原油期货最近一次收于100美元上方是在6月9日.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。