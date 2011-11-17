〔国际油市〕美国原油下滑,因欧元区忧虑盖过输油管改道效应

路透吉隆坡11月17日电---美国原油周四下滑,回吐上日录得的部分涨幅,对欧元区危机将削弱全球买需的忧虑,抵消了加拿大石油输送公司输油管线变更方向所带来的乐观情绪.

0046GMT时,将于周五到期的美国12月原油期货合约CLZ1下跌0.71美元或0.7%至101.88美元,上日上涨3.22美元或3.2%,收报102.59美元.美国原油期货最近一次收于100美元上方是在6月9日.