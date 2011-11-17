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亚洲 | 2011年 11月 17日 星期四 09:21 BJT

〔中国新债〕凯迪电力下周一起将发至多11.80亿元固息公司债,期限七年

路透上海11月17日电---中国武汉凯迪电力股份有限公司(000939.SZ)周四公告称,将于下周一(21日)起发行

至多11.80亿元人民币固息公司债,期限为七年.

发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间

(亿元) (亿元) (网下)

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凯迪电力 至多11.80 7 -- 民族证券 AA 11/21-11/24

(000939.SZ) (附第五年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)

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参看详情,请点选深圳证券交易所网站(here)

--发稿 曲伟治; 审校 杨淑祯

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