巴西外长：金砖国家目前不考虑扩容

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透印尼巴厘岛11月16日电---巴西外长帕特里奥塔(Antonio Patriota)周三表示，目前不希望新兴国家组成的“金砖五国”集团进一步扩容，但的确希望发展中国家能在国际组织中享有更大的发言权。
帕特里奥塔在接受路透采访时表示，金砖国家集团目前挺好。这打消了印尼可能获准加入该集团的建议。
他在印尼旅游胜地巴厘岛说道：“我想，我们更倾向于在现有成员国基础上整合金砖国家集团。”
帕特里奥塔在东盟峰会间隙接受采访时表示：“我们希望整合金砖集团现有成员，将来可能会考虑以‘BRICS+’形式接纳新成员。”
“这并不是说我们不重视与印尼，以及面临类似经济发展水平和挑战的东盟国家发展关系。”
今年早些时候，在中国召开的金砖国家峰会上，南非被接纳加入该集团。经济学家和外交人士预计，墨西哥和土耳其等国未来也将加入金砖集团。
帕特里奥塔表示，席卷欧洲的金融危机说明新兴市场国家的时代已经到来。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。