〔芝加哥期市〕美国谷物期货延续跌势,受供应充足和美元走强拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼11月17日电---美国谷物期货周四在亚洲早盘继续下跌,受累于供应充足,美元走强和欧债危机忧虑升温.
芝加哥期货交易所(CBOT)-12月玉米合约Cc1跌0.51%至每蒲式耳6.39-1/2美元,目前美国新作玉米与南美玉米在国际市场展开竞争.
主力1月大豆合约Sc1亦下滑0.34%,至每蒲式耳11.83-3/4美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。