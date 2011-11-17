〔芝加哥期市〕美国谷物期货延续跌势,受供应充足和美元走强拖累

路透悉尼11月17日电---美国谷物期货周四在亚洲早盘继续下跌,受累于供应充足,美元走强和欧债危机忧虑升温.

芝加哥期货交易所(CBOT)-12月玉米合约Cc1跌0.51%至每蒲式耳6.39-1/2美元,目前美国新作玉米与南美玉米在国际市场展开竞争.

主力1月大豆合约Sc1亦下滑0.34%,至每蒲式耳11.83-3/4美元.