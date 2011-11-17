〔中国央企〕通用技术集团旗下两公司停牌,医药产业整合揭幕--报载

路透上海11月17日电---中国医药行业整合近期持续不断.以医药为主业的央企之一--通用技术集团旗下的中国医药(600056.SS)和天方药业600253.SS先後停牌.中国证券报周四报导指出,这显示通用技术集团医药产业整合拉开帷幕.

中国医药和天方药业相继公告称,因控股股东正筹划与其相关的重大资产重组事宜,停牌约一个月.

报导引述分析人士称,按照上述两家公司发展重点,中国医药将继续主攻其具备核心竞争力的医药流通领域,天方药业作为普药龙头企业之一,将继续主打医药研制和生产.因此天方药业持股60%的河南最大医药流通企业--河南省医药公司可能划给中国医药,中国医药旗下的医药制造资产可能会划入天方药业,以便两公司分别发展医药流通和制造两个板块.

报导称,除上述两个上市公司外,通用技术集团所属的通用技术集团医药控股有限公司是集团开展医药投资并购业务、进行投资项目运营管理、整合集团内外部医药资源的主要平台,旗下拥有中国医药电子商务公司、江西省医药集团等医药流通企业,及武汉鑫益投资有限公司等多个制药企业.分析人士认为,不排除此次将该公司旗下的优质资产注入上市公司的可能.

今年5月商务部发布的《全国药品流通行业发展规划纲要(2011-2015)》提出,全国要形成1-3家年销售额过千亿元的大型医药商业集团,20家过百亿元的区域性药品流通企业.而中国现有1.3万余家医药分销企业,对于大型医药集团而言,在内部整合的基础上开展对外并购,无疑是实现快速扩张的捷径.

国药集团已经完善了全国性布局,上海医药(601607.SS)(2607.HK)则立足华东、华南、华北三大分销区域,华润、英特集团等也都加快了对内整合和对外兼并的步伐.

另据上海证券报此前报导,广州医药集团或通过旗下上市公司广州药业(600332.SS),换股吸收合并白云山000522.SZ的方式,实现集团整体上市.[ID:nCN1218880](完)