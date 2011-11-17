〔新债招标〕中国国开行三年浮息债利差42bp,稍低于预测均值--业内人士

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海11月17日电---业内人士周四透露,中国国家开发银行上午招标的三年期浮息金融债(一年定存基准),中标利差42个基点(bp),稍低于此前45个bp的预测均值.投标倍数为2.37倍.
今日国开行新债计划发行总量不超过150亿元人民币,此前市场对中标利差的预测区间为30-58bp.具体条款如下:
第60期
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发行总量 不超过150亿元
期限/计息方式 三年/浮息
利率基准 一年定期存款利率
招标方式 单一利差(荷兰式)招标方式
缴款日 11月22日
起息日 11月22日
分销期 11月18日-11月22日
上市日 11月28日
基本承销额 有
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
--------------------------------------------------- (完)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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