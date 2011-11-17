版本:
中国
市场报道 | 2011年 11月 17日 星期四 11:10 BJT

〔新债招标〕中国国开行三年浮息债利差42bp,稍低于预测均值--业内人士

路透上海11月17日电---业内人士周四透露,中国国家开发银行上午招标的三年期浮息金融债(一年定存基准),中标利差42个基点(bp),稍低于此前45个bp的预测均值.投标倍数为2.37倍.

今日国开行新债计划发行总量不超过150亿元人民币,此前市场对中标利差的预测区间为30-58bp.具体条款如下:

第60期

---------------------------------------------------

发行总量 不超过150亿元

期限/计息方式 三年/浮息

利率基准 一年定期存款利率

招标方式 单一利差(荷兰式)招标方式

缴款日 11月22日

起息日 11月22日

分销期 11月18日-11月22日

上市日 11月28日

基本承销额 有

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

--------------------------------------------------- (完)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐