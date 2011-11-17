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亚洲 | 2011年 11月 17日 星期四 09:48 BJT

《外汇动态》欧债危机加深令欧元/美元和欧元/日圆波动率受到支撑

0131GMT---尽管临近年底假期,但一个月期欧元/美元和欧元/日圆期权的隐含波动率仍获得支撑,因为随着欧债危机加深,许多市场人士希望对冲欧元大跌风险.

"通常在一年的这个时候,人们会作空波动率,因为预计市况会因假期而变得清淡.不过今年没有人会随意作空."一位欧资银行的交易商指出.

一个月期欧元/美元波动率EUR1MO=现报15.70/16.15%,而一个月期欧元/日圆波动率EURJPY1MO=报16.45/17.55%.

该交易商称,与之相比,一个月期美元/日圆波动率依照惯例逐步下降,报9.00/9.40%.(完)

--编译 徐文焰;审校 隋芬

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