〔澳新汇市〕澳元和新西兰元跌至数周低位,因欧债危机忧虑加深

路透惠灵顿/悉尼11月17日电---澳元和新西兰元兑美元和兑日圆周四跌至数周低位,市场对欧洲是否有能力阻止主权债务危机流于失控的疑虑加深.

澳元兑美元AUD=D4跌至1.0041美元,纽约尾盘报1.0101美元.美股尾盘下跌打压亚洲风险偏好,促使澳元盘中在触发1.0050美元下方的主要停止单後,一度跌至10月12日以来的最低位1.0021美元.