〔澳新汇市〕澳元和新西兰元跌至数周低位,因欧债危机忧虑加深

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿/悉尼11月17日电---澳元和新西兰元兑美元和兑日圆周四跌至数周低位,市场对欧洲是否有能力阻止主权债务危机流于失控的疑虑加深.
澳元兑美元AUD=D4跌至1.0041美元,纽约尾盘报1.0101美元.美股尾盘下跌打压亚洲风险偏好,促使澳元盘中在触发1.0050美元下方的主要停止单後,一度跌至10月12日以来的最低位1.0021美元.
下一道支撑位料在1.0016美元,随後的一道主要支撑位在云区底部0.9918美元.阻力位在1.0100美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。