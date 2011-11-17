〔新闻稿〕中国对美国企业来说,仍是具有成长机会的市场--惠誉

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(以下摘自评级机构惠誉发布的新闻稿)
11月16日电---据惠誉称,尽管有迹象显示中国经济正在放缓,不过美国企业发行人仍视中国为一个具有成长机会的市场.2011年第三季财报季期间,中国公布了两项重要数据:
(1)中国第三季经济较上年同期增长9.1%,第二季和第一季升幅分别为9.5%和9.7%.
(2)中国10月通胀年率降至5.5%,为继7月触及6.5%的峰值後,连续第三个月下滑.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。