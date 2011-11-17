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亚洲 | 2011年 11月 17日 星期四 10:20 BJT

〔新闻稿〕中国对美国企业来说,仍是具有成长机会的市场--惠誉

(以下摘自评级机构惠誉发布的新闻稿)

11月16日电---据惠誉称,尽管有迹象显示中国经济正在放缓,不过美国企业发行人仍视中国为一个具有成长机会的市场.2011年第三季财报季期间,中国公布了两项重要数据:

(1)中国第三季经济较上年同期增长9.1%,第二季和第一季升幅分别为9.5%和9.7%.

(2)中国10月通胀年率降至5.5%,为继7月触及6.5%的峰值後,连续第三个月下滑.

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