〔全球商品〕必和必拓称经济不确定将打压人气,对商品价格前景看法谨慎

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透墨尔本11月17日电---全球最大的矿业公司必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)预计,波动加剧以及经济前景不确定将打压商品市场人气,而且客户在管理库存方面已更趋谨慎.
该公司周四还警告称,与其有业务往来的部分企业面临贸易融资渠道收紧的情况.
"尽管存在这些挑战,我们仍能将生产出来的产品全部售出,交易对手仍继续履行合约."必和必拓首席执行官高瑞思周四在澳洲举行的年会上对股东说.
与必和必拓一个月前在伦敦的年会相比,他对前景看法更加谨慎,当时他称价格已经因全球不确定性走软.
继上个财年录得创纪录的217亿美元获利後,必和必拓股东周四可能会要求公司回购更多股票.该公司今年稍早完成回购100亿美元股票.
必和必拓已经表示,将考虑回购股票以及可能的并购,计划在截至2015年的五年内支出800亿美元,用于扩张铁矿石、煤炭、铜、铀和天然气生产.(完)
--编译 杜明霞;审校 隋芬
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。