〔金属期市〕期铜下跌,受欧元区围绕欧洲央行扮演角色的争执拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月17日电---期铜周四下跌,此前法国与德国围绕欧洲央行(ECB)在化解欧债危机上所扮演的角色而发生意见冲突,引发市场对欧元区解决欧债问题能力的疑虑.
0133GMT,LME三个月期铜CMCU3下挫1.6%,报每吨7,604美元,该期约前一交易日上涨0.6%.
上海期货交易所主力1月期铜合约SCFc3下跌0.4%,报每吨56,090元人民币(8,839.20美元).该合约周三升0.6%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。