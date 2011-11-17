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亚洲 | 2011年 11月 17日 星期四 09:57 BJT

〔金属期市〕期铜下跌,受欧元区围绕欧洲央行扮演角色的争执拖累

路透上海11月17日电---期铜周四下跌,此前法国与德国围绕欧洲央行(ECB)在化解欧债危机上所扮演的角色而发生意见冲突,引发市场对欧元区解决欧债问题能力的疑虑.

0133GMT,LME三个月期铜CMCU3下挫1.6%,报每吨7,604美元,该期约前一交易日上涨0.6%.

上海期货交易所主力1月期铜合约SCFc3下跌0.4%,报每吨56,090元人民币(8,839.20美元).该合约周三升0.6%.

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