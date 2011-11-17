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亚洲 | 2011年 11月 17日 星期四 09:52 BJT

〔中国新债〕大族激光下周二将发行3亿元短期融资券,期限一年

路透上海11月17日电---中国深圳市大族激光科技股份有限公司(002008.SZ)周四公告称,将于

下周二(22日)在银行间债市簿记建档发行3亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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大族激光 3 12 11/22簿记建档 兴业银行 AA- 11/23 11/24

(002008.SZ)

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 曲伟治; 审校

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