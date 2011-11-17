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亚洲 | 2011年 11月 17日 星期四 10:01 BJT

〔中国新债〕广东交通集团下周四将发行20亿元中期票据,期限七年

路透上海11月17日电---中国广东省交通集团有限公司周四公告称,将于下周四(24日)在银行间债市

簿记建档发行20亿元人民币中期票据,期限七年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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广东交通集团 20 20 7 11/24簿记建档 国开行 AAA 11/25 11/28

(第五年末附投资人回售选择权)

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曲伟治; 审校 张喜良

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