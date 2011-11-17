版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 17日 星期四 10:13 BJT

〔中国新债〕联通公司周五将发行150亿元超短期融资券,期限180天

路透上海11月17日电---中国联合网络通信有限公司周四公告称,将于周五(18日)簿记建档发行

150亿元人民币超短期融资券(SCP),期限180天.

本期SCP是联通公司今年第五期超短期融资券.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

=============================================================================================

中国联通公司 300 150 6 11/18簿记建档 中国银行 AAA 11/21 11/22

建设银行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 曲伟治; 审校 林高丽

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐