爱立信和阿尔卡特主导LTE无线网络市场--调研公司Dell'Oro

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透11月16日电---市场调研公司Dell'Oro表示，爱立信(ERICb.ST)和阿尔卡特-朗讯ALUA.PA第三季获得更多LTE无线网络技术订单，主要受益于在美国市场的优势地位。
Dell'Oro周三表示，LTE无线网络技术第三季度的合同总额达6.47亿美元，其中爱立信拿下44%的份额，阿尔卡特-朗讯的份额也增至30%。
美国Verizon Wireless(VZ.N)(VOD.L)和AT&T (T.N)是首批大规模建设LTE网络的运营商，爱立信和阿尔卡特为这两公司提供设备。
中国华为位居第三，但市场份额远远落後，已经缩减至8%；诺基亚西门子[NOKI.UL]位列第四。
通讯设备供应商都在尽可能获得很多早期LTE订单，为後续交易作参考。
未来数年，通讯运营商料将投资数百亿欧元建设新的LTE网络。新网络能提供更快的数据传输，并提高网络容量。（完）
--编译：靳怡雯;发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。