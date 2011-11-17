〔国际油市〕Seaway输油管线改道,银行急忙下调布兰特-WTI价差预估

路透11月16日电---大宗商品交易领域的几大银行周三匆匆修正对布兰特-西德克萨斯中质油(WTI)价差的预估,此前有声明称德克萨斯至俄克拉荷马日运输35万桶的Seaway管线将改变输油方向.

摩根大通、高盛和巴克莱资本均表示,北海布兰特原油与指标美国WTI合约之间的价差CL-LCO1=R会比稍早预测的更快或更进一步缩窄.

巴克莱和摩根大通皆称,目前预测明年布兰特-WTI价差平均为每桶5美元,低于周二的约10美元,且远低于不到五周前在28美元上方触及的纪录高点.高盛称,该价差六个月内将触及6.50美元.

对两种原油之间的价差进行押注,是几年来石油市场最火热的交易之一.WTI较布兰特溢价1-2美元的情况曾持续数年,之後交易商就试图估测方向调转之後的新价差会走阔多少.

高盛称,Seaway管线改变输油方向,可能会缓解美国中西部地区原油积压的局面,减少用高价船舶前往墨西哥湾进口中枢运送溢价原油的需要.

高盛一直预测价差会在某个时点缩窄,不过将之前6.50美元的12个月布兰特-WTI价差目标缩短成为新的六个月目标.

巴克莱称,尽管因为管线和铁路输油的变动而预测明年价差会维持波动,但价差应限制在0-15美元的区间,2012年平均为每桶5美元.

摩根大通将2012年WTI价格预估从每桶97.50美元上调至110美元,2013年预估从114.25美元调高至118.

该行称,预计2012年和2013年布兰特-WTI价差CL-LCO1=R将分别缩窄至5美元和3美元,2014年料维持在1-2美元的更稳定区间.

不过,摩根大通维持对2012年和2013年布兰特原油LCOc1的价格预估,称全球供应前景没有变化.(完)