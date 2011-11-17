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亚洲 | 2011年 11月 17日 星期四 10:24 BJT

〔中国新债〕金陵饭店下周四将发行2亿元短期融资券,期限一年

路透上海11月17日电---中国金陵饭店股份有限公司(601007.SS)周四公告称,将于下周四(24日)

在银行间债市簿记建档发行2亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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金陵饭店 4 2 12 11/24簿记建档 民生银行 AA- 11/25 11/28

(601007.SS)

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 曲伟治; 审校 张喜良

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