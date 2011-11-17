《中国报摘》--其他报纸重要消息11月17日(II)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
**证券时报**
--据悉,监管部门近日将券商首次公开发行(IPO)申请涉及业务范围拓宽至六项,旨在引导符合条件的优质券商平稳有序上市.除经纪业务、承销与保荐业务和资产管理业务外,新增投资咨询业务、财务顾问业务及新业务作为IPO申请涉及业务.
--据悉,监管部门近期下发内部文件,要求银行原则上停止发行1个月(含)期限之内的理财产品.
**东方早报**
--据透露,保监会日前召集保险公司负责人讨论保险销售渠道.知情人士称,鉴于此前证监会已有意增加保险公司作为基金销售渠道.如果保监会开闸,保险公司作为销售基金将正式启动.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 冉莹/康熙泽; 审校 林高丽
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。