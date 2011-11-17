版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 17日 星期四 10:34 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息11月17日(II)

**证券时报**

--据悉,监管部门近日将券商首次公开发行(IPO)申请涉及业务范围拓宽至六项,旨在引导符合条件的优质券商平稳有序上市.除经纪业务、承销与保荐业务和资产管理业务外,新增投资咨询业务、财务顾问业务及新业务作为IPO申请涉及业务.

--据悉,监管部门近期下发内部文件,要求银行原则上停止发行1个月(含)期限之内的理财产品.

**东方早报**

--据透露,保监会日前召集保险公司负责人讨论保险销售渠道.知情人士称,鉴于此前证监会已有意增加保险公司作为基金销售渠道.如果保监会开闸,保险公司作为销售基金将正式启动.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 冉莹/康熙泽; 审校 林高丽

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐