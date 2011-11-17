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亚洲 | 2011年 11月 17日 星期四 10:34 BJT

〔全球金属〕今年前九个月铜供应过剩23.68万吨,远超去年全年-WBMS

路透伦敦11月16日电---世界金属统计局(WBMS)周三称,全球铜市1月至9月供应过剩23.68万吨,而去年全年过剩1.82万吨.

1-9月全球精炼铜产量较上年同期增加1.85%至1,463万吨.

全球消耗1,439.5万吨,2010年全年为1,920万吨.

"中国表观消费量下降7.7万吨至560.2万吨,中国占全球需求的38.9%,"WBMS在一份声明中称.

1-9月全球铜产量为1,200万吨,比2010年同期高1.1%.

中国精炼铜产量增加52.8万吨.智利铜产量减少12.4万吨至229.2万吨.

1-9月原铝市场供应过剩63.85万吨,2010年前九个月供应过剩85.9万吨.

WBMS称,原铝需求为3,215万吨,较2010年同期增加181.4万吨.

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1-9月铅供应过剩4.73万吨,去年前九个月为1.07万吨.

锌市1-9月供应过剩58.1万吨,2010年全年过剩42.4万吨.

镍市今年1-9月供应过剩8,000吨,锡市供需平衡.(完)

--编译 李爽; 审校 张荻

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