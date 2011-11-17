〔全球金属〕今年前九个月铜供应过剩23.68万吨,远超去年全年-WBMS

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦11月16日电---世界金属统计局(WBMS)周三称,全球铜市1月至9月供应过剩23.68万吨,而去年全年过剩1.82万吨.
1-9月全球精炼铜产量较上年同期增加1.85%至1,463万吨.
全球消耗1,439.5万吨,2010年全年为1,920万吨.
"中国表观消费量下降7.7万吨至560.2万吨,中国占全球需求的38.9%,"WBMS在一份声明中称.
1-9月全球铜产量为1,200万吨,比2010年同期高1.1%.
中国精炼铜产量增加52.8万吨.智利铜产量减少12.4万吨至229.2万吨.
1-9月原铝市场供应过剩63.85万吨,2010年前九个月供应过剩85.9万吨.
WBMS称,原铝需求为3,215万吨,较2010年同期增加181.4万吨.
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1-9月铅供应过剩4.73万吨,去年前九个月为1.07万吨.
锌市1-9月供应过剩58.1万吨,2010年全年过剩42.4万吨.
镍市今年1-9月供应过剩8,000吨,锡市供需平衡.(完)
--编译 李爽; 审校 张荻
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。