《外汇专栏》欧债形势堪忧,欧元难以指望亚洲国家央行继续大力相助

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley; 编译 丁琦

路透伦敦11月16日电---若欧元区的决策者希望亚洲国家央行会充当解救欧元困局的骑士,翻山越岭前来相助的话,他们可能错的离谱.

在过去几个月甚至数年中,亚洲国家央行一直是欧元的需求来源之一,即便在其他投资者不断抛售欧元的艰难时刻,它们也为欧元提供了些许支撑.

但这些亚洲央行手头已有数十亿计的欧元,并感到这笔资产愈发难以打理.

随着欧元区主权债危机蔓延至法国和荷兰等国,亚洲国家央行对增持欧元的兴趣也日益消退.

实际上,不时有迹象表明,其中一些央行只有在对欧元空头部位进行获利了结时,才愿意买入欧元.

"现在的形势天天在变,买入欧元会有什麽好处呢?如果真出了问题,那我的麻烦可就大了.只有逢高卖出才是上策,"亚洲一位央行官员周三表示.

当这些央行买入欧元作为储备时,他们的投资范围就涵盖了3亿多人口的整个欧元区.

目前来看,它们的投资选项仅限于人口只有8,100多万的德国.

外汇储备多元化固然是一个问题,但如果德国债券是唯一看似安全的投资目标的话,那麽欧元区债市的多样性就很低了.

"买入更多欧元?单是现在手头的那些怎麽处理就够麻烦的了,"一家欧洲以外的主权投资机构表示.

难怪有些人已开始谈论欧元兑美元EUR=跌至1.30或更低了.

除非欧元区决策者提供可靠的证据,证明他们确能解决欧元区的问题,否则亚洲主权投资者不会像机会主义者那样冒险买入更多欧元.然而在历经多次败局之後,要解决欧债问题已成艰钜任务.

而随着年底的临近,亚洲各央行只会更加保守.

确保本地银行体系在年底前後拥有充足的美元流动性,可作为其目前在外汇储备中多保留一些美元的完美藉口.

由于亚洲央行已坐拥数以十亿计的欧元,要说服其再买入这麽多,仅凭那些陈词滥调是不够的.

"我只会买入此前抛掉的那部分欧元,"一位亚洲央行官员表示.(完)