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亚洲 | 2011年 11月 17日 星期四 10:40 BJT

〔中国新债〕亚泰集团将于下周四发行14亿元中期票据,期限五年

路透上海11月17日电---中国水泥生产商--吉林亚泰(集团)股份有限公司(600881.SS)周四公告称,将于下周四

(24日)簿记建档发行14亿元人民币中期票据,期限五年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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亚泰集团 14 14 5 11/24簿记建档 深发展银行 AA 11/25 11/28

(600881.SS) 兴业银行

==============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曲伟治; 审校 林高丽

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