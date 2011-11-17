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亚洲 | 2011年 11月 17日 星期四 10:46 BJT

〔东京汇市〕欧元兑美元和日圆触及五周新低,欧债危机蔓延忧虑升温

* 欧元兑美元和兑日圆均触及五周新低

* 欧元支撑位在1.3405/10区域

* 惠誉对美国银行业提出警告,加剧危机蔓延担忧

* 澳元承压,兑美元瞄准平价水准

路透新加坡11月17日电---欧元兑美元和兑日圆周四均触及五周新低,因债市动荡在整个欧洲扩散开来,引发对欧洲央行(ECB)加大市场干预力度的呼声.

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