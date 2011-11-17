《全球经济分析》面对欧元区或解体的风险,投资者回归传统避险操作

记者 Natsuko Waki; 编译 兰秀娟/程琳

路透伦敦11月16日电---欧元区解体将带来百年不遇的冲击,从而导致金融市场出现前所未见的混乱局面,但寻求避险的投资者正以老套的方式应对,买入黄金或美国公债等传统避险资产.

买入非欧元货币计价的股票波动率产品或衍生品,或许看来是诱人的策略,这可以保护投资组合免受欧元区解体带来的冲击.

但流动性忧虑、金融企业严重承压时的交易对手风险及极高的保险成本,意味着许多资产管理经理倾向于坚持选择更为传统的对冲产品.流动性的好坏决定了快速买入和出脱证券的能力.

施罗德投资私人银行部门首席投资官Kieron Launder表示,"你可以想象一下欧洲经济暨货币联盟(EMU)解体对欧洲金融体系产生的影响--最好的情况是瘫痪,最糟则是崩溃.从这个角度来看,你可能就要对潜在的交易对手风险多加小心了."

"若存在系统性上的问题,你可能就不愿持有过多的非常规型工具,因你不能确定是否可以得到偿付.如果你在理论上对冲,则只能是纸上谈兵,你是拿不回钱来的,因此这不算是一种对冲."

自2008年9月雷曼兄弟破产以来,"尾部"风险的重要性上升.尾部风险指的是可能导致市场剧烈波动的小概率事件.

美银美林本月访问的基金经理中,绝大部分的人认为欧元区主权债务危机是目前最大的尾部风险.

施罗德投资的Launder称,信用违约互换(CDS),作为一种应对主权债务违约颇受欢迎的避险方式,有可能失去效力,因与银行业债权人达成的把希腊债券价值扣减50%的自愿性协议意味着,目前CDS类型的保险或许可以对此类债务不予偿付.

他说,"当投资或进行尾部风险避险操作时,必须要把政治意愿及其带来的影响,还有国家/监管干预纳入考量."

或许是危机本身的规模,正在阻碍货币经理检视更为隐秘、或独特性的策略.

外汇市场上,对于那些寻求安全和流动性的投资者来说,美元仍是默认选项.

"危机时期,人们只会把美元和黄金抓在手里,其它一概不要,包括挪威克朗和澳元等统统不要."SLJ Macro Partners执行合伙人Stephen Jen称.

Jen表示,目前G10货币波动性<OPS/FX2>是均值的五倍,故以期权(选择权)点兵布将的成本太高.此外,全球各地大量保证金都以美元计价,所以一旦出现资金压力自然会有对冲(避险)资金流回美元.

"你可以试着花样百出,但最安全的方法就是简单的方法.你就找那些过去曾经奏效的东西.所以,不要有什麽特立独行的想法,尤其是危机当头的时候."

**股票波动性**

人们对冲股价大跌最常用的方法之一是买入追踪股票波动率指数(VIX).VIX的上市交易基金(ETF).不过,这个策略的使用已经非常普遍,因此成本偏高.此外若股价上涨则风险巨大.

"这是我所知道的成本最高的尾部风险策略.人们将会发现,长期内操作这些仓位是非常痛苦的事情."在对冲基金Man Group管理尾部风险保护基金的Sandy Rattray说道.

VIX期货上市交易基金之一--VXX(VXX)单10月就大跌23%,因股市上涨.该基金去年下跌73%,因全球股市涨逾10%.

而Man Group则采用方差互换(variance swap)合约,该合约追踪标准普尔500指数.SPX、Eurostoxx或日经指数.N225等主要股指.方差互换是一种经纪商提供的店头交易衍生品工具.

本质上讲,方差互换允许投资者针对股票当前及未来波动率水平之差进行交易,而不是被动的利用一支ETF来做多或做空.此类互换合约流动性较高,足以满足投资者在危机时的赎回需求.

Man Group特别设计的尾部风险保护基金目标是在高风险资产表现低迷时获得20-40%的月收益率.而风险资产表现良好时,该基金料全年下跌5-10%.

Rattray称:"投资者一般无法预测到尾部事件.历史纪录显示,2008年表现特别好的投资者,2011年表现就非常差.预测这些极端事件的时候,很难分清是运气还是技巧在起作用."

"历史清楚表明,压力时期的出现方式各有不同.试图面面俱到地防范风险是不可能实现的目标."

选择不同对冲方法的时候,需着重考虑成本.

"在做不同的尾部风险对冲时,挑战之一是有效决定要支付多少保费.你未必总是能够得到很棒的回报."Invesco Global Asset Allocation投资总监Scott Wolle说道.

Wolle对美国、英国、德国、澳洲和加拿大的高品质政府债券情有独钟,并持有相关对冲货币仓位.

他指出:"使用公债的好处是你可以得到期限溢价,并且它们在糟糕的时候表现很好.我们要确保手中资产能获得现金相关收益."

"流动性也是最关心的问题之一.即便理论上是不错的对冲,你也得三思,能否及时完成交易以便获取全部可得收益."(完)