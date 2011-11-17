〔基金观点〕Scout基金押注美国经济反弹,看好周期性股票

路透11月16日电---基金公司Scout Mid Cap Fund资产组合经理Patrick Dunkerley表示,尽管最近美国经济表现不佳,但仍将反弹,现在是买入非必须消费类股的好时候,但要远离那些对欧洲业务有很大依赖的公司股票.

Patrick Dunkerley淡化了市场对美国经济或再度衰退的忧虑,并称他优先看好的股票包括CBS(CBS.N)、减肥企业Herbalife(HLF.N)和个人护理产品制造商Nu Skin Enterprises(NUS.N).

Dunkerley对路透表示,"当股市上涨时,科技、工业和能源等高度周期性的行业股票会表现较好,且往往会跑赢食品和饮料等公司股票."

有着超过17年投资经验的Dunkerley预计即将到来的假期购物季中,大多数零售商销售将表现强劲,Dunkerley认为制鞋商Deckers OutdoorDECK.O将是大赢家之一.

Scout Mid Cap Fund(UMBMX.O)管理着约6.362亿美元的资产,其在截至10月底一年中的表现优于罗素中型股指数(Russell Midcap Index).

汤森路透旗下理柏给予该基金总回报和持续回报的最高评级.(完)