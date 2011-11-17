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亚洲 | 2011年 11月 17日 星期四 10:54 BJT

〔中国新债〕哈尔滨市中小企业下周四将发2.24亿元集合票据,期限三年

路透上海11月17日电---中国哈尔滨圣泰制药股份有限公司等五家企业周四联合公告称,将于下周四(24日)

簿记建档发行共计2.24亿元人民币哈尔滨市中小企业集合票据,期限三年.

联合发行人包括,哈尔滨圣泰制药股份有限公司、哈尔滨鑫北源电站设备制造有限公司、哈尔滨高泰食品

有限责任公司、哈尔滨金海科技印务有限公司和哈尔滨哈轻塑胶有限公司.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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哈尔滨市 2.24 3 11/24簿记建档 光大银行 AAA 11/25 11/28

中小企业

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曲伟治; 审校 林高丽

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