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亚洲 | 2011年 11月 17日 星期四 11:04 BJT

《外汇动态》美元/菲律宾披索升逾一目均衡云区顶部,但有人锁定获利

0248GMT---受欧债危机加剧疑虑影响,美元/菲律宾披索PHP=PDSP突破一目均衡云区顶部,但部分当地银行间投机客正准备进行获利了结,认为市场略微做多.

美元/披索上涨0.1%至43.48,处在一目均衡云区顶部附近.稍早一度高见43.56.

"尽管欧元守在1.34水准,但市场稍微有些重压,将出现逢高卖出."一欧系银行驻马尼拉的交易员说,并称他也将采取这种操作.(完)

--编译 杜明霞;审校 戴素萍

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