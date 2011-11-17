《日圆汇率分析》日本秘密小规模干预汇市,显示其策略转变

* 10月31日干预汇市後数日内,日本当局干预行动化明为暗

* 干预导致大规模发行国库券

* 若货币市场利率上升,日本央行将注入巨资

路透东京11月17日电---日本在上月创纪录规模的汇市干预後,马上又低调买入美元,似乎显示其在应对日圆升值策略上的转变,也反映其面临很难三番五次大规模干预汇市的压力.

10月31日斥资1,000亿美元干预汇市後的几日内,随着日圆重拾缓慢升势,又可见到日本央行数次抛售日圆.

尚未得到确认的这种干预举动是一个新策略,可以以最小的代价令市场警惕当局还会大规模干预,在此之前G7有过一次罕见的联手干预,日本当局也有过两天的独自干预.

这或许也说明,即便日本仍有充足的"弹药",但其已认识到不能随意"开火",因为这样做将损及其与国际夥伴国的关系,还会对国内产生意想不到的负面影响.

"G7国家普遍接受的唯一一种干预行为就是联手行动,"一位金融消息人士对路透表示."否则,就总会有人表达不满."

这意味着日本可能更倾向于尽可能秘密地小规模干预.一些市场人士称,传闻中的干预时间和规模表明,这可能是大手笔动作之後的"馀震",帮助其产生更持久的影响,而不是长期汇率战的一部分.

东短研究首席经济分析师加藤出根据日本央行资金流动数据猜测,日本在10月31日至11月4日之间干预汇市的规模可能介于8.7万亿至9.1万亿日圆之间--其中10月31日干预规模略超过8万亿日圆,其馀部分用于之後几天的干预.

"日本政府知道其不能不断地反复采用大规模干预模式,可能选择秘密干预,以使市场保持警觉状态,"他说.

另一位金融消息人士也认可这一观点,称根据货币市场资金流动数据判断,日本可能在10月31日之後的几天进行了秘密干预.

因事涉敏感,两位消息人士均要求匿名.

部分市场人士猜测,日本当局的干预行动是为了将美元/日圆锁定在特定目标水准,但决策者一再重申事实并非如此.

日本官员已清楚表示,与瑞士不同,该国要想使本币汇率保持在特定水准的胜算不大,因为日圆的成交量以及该国的经济规模都比瑞士大很多.

**力求"震惊"效果**

这意味着,日本将必须力求取得"震惊"效果,并且要确保效果持续的时间尽可能的长.从这点来说,上个月的干预行动取得少许成功.

在此之前,日本当局在8月4日进行的上次干预行动的效果迅速消退.日圆/美元在一周时间内便重返干预前水准,并在8月中旬再创纪录新高.

而这次,日圆/美元花了两周时间重返干预前水准,不过仍未达到纪录高位75.31日圆水准,而是交投于77日圆附近.

美元/日圆周一曾短暂上涨近0.5日圆,市场出现一些大型买单,这是市场仍焦虑不安的一个迹象.

"如果当局不悄悄地干预汇市,那麽美元可能会比当前水准低上许多,"一家大型日系银行交易员称,"当局可能会再次小幅干预汇市,使得人们不愿积极交投."

最近一次干预行动以低调且循序渐进的方式进行,而这也反应出日本当局在政治和实际等层面所受到的约束.上周被问到媒体报导的此次干预行动时,日本财务大臣安住淳拒绝置评.

日本决策者明白,国际夥伴能或能稍稍谅解其对汇率大幅升值偶尔采取措施,但大举压低日圆汇率的行动并不受七国集团(G7)的欢迎,这些国家期望促使中国和其他新兴大国允许其本币进一步升值.

这也有现实的考量.日本国会即将批准增加政府开支的法案,提高可用于干预的资金上限,使得日本政府可以动支的资金额外增加38万亿(兆)日圆.

从理论上讲,这给日本政府带来很多的弹药.但事实上,其需要发行短期国库券以筹措这些日圆,因此必须谨慎行事以免扰乱货币市场和推升市场利率.

9月时,日本财务省将几乎会每周发行的三月期短期国库券规模从4.8万亿日圆扩大至5.1万亿日圆.分析师称,从12月起,财务省发行短期国库券的规模需要进一步增加至约5.7万亿日圆,因需要为最新的干预行动融资.

日本央行认购部分短期国库券已有一段时间,以防止大量干预相关资金流动干扰市场,因此日本政府大举干预行动将不会立即引发货币市场利率攀升.

但鉴于最近干预规模宏大,市场将被迫吸纳数额庞大的短期国库券,因此国库券发行馀额难以缩减,除非日本实施买入日圆的干预行动,这在可预见的未来不大会发生.

这带来了货币市场利率逐步上升的风险,尽管近期风险不大.熟悉日本央行思路的人士称,一旦货币市场利率急升,该央行将通过公开市场操作或扩大短期证券购买规模来向市场挹注流动性.

一些分析师指出,估计干预所带来的外汇估值损失高达41万亿日圆,这也阻碍日本采取更激进的行动,尽管财务省官员称,只要汇率损失都只是帐面上的数字,就无须太过担心.(完)