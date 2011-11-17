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亚洲 | 2011年 11月 17日 星期四 11:03 BJT

〔中国新债〕光明食品集团下周二将发行20亿元短融,期限六个月

路透上海11月17日电---中国光明食品(集团)有限公司周四公告称,将于下周二(22日)簿记建档发行20亿元

人民币短期融资券,期限六个月(183天).

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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光明食品集团 30 20 6 11/22簿记建档 上海银行 AA+ 11/23 11/24

建设银行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所(here)

--发稿 曲伟治; 审校 林高丽

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