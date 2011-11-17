谷歌音乐服务将面临巨大障碍和激烈竞争

(本文由路透中文网编译提供)

路透11月16日电---据四位熟悉内情的消息人士透露，谷歌(GOOG.O)周三向用户发布在线音乐下载商店，而社交媒体和移动通讯将是其两大目标。

但谷歌新的音乐合作夥伴认为该服务“平淡无奇”。唱片公司高管一直期望谷歌能推出一款实现更多突破、功能齐全的云音乐服务，但今年早些时候相关谈判破裂後，谷歌降低了其目标。

消息人士称，谷歌的最新音乐服务其实就是一个类似苹果(AAPL.O)iTunes Music Store的在线音乐下载商店。

谷歌正在追赶苹果、亚马逊(AMZN.O)和Facebook，上述三家企业均不同程度地将音乐服务与核心网络和移动产品整合到一起。

但消息人士表示，谷歌认为音乐市场仍大有可为。

行业独立分析师马克・莫利根(Mark Mulligan)表示：“音乐领域门槛相对较低，这也是人们购买安卓设备的另一个原因。”

谷歌与环球音乐集团、索尼音乐娱乐和百代唱片已协商了在美国的协议。谷歌还与影响日增的独立唱片公司Merlin和Beggar's Banquet签订了协议。

另一名消息人士称，华纳唱片尚未与谷歌达成协议，两家公司的谈判尚处于早期阶段。（完）