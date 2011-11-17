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亚洲 | 2011年 11月 17日 星期四 11:55 BJT

〔中港个股〕中石油大连LNG接收站周三接收首批船货

路透北京11月17日电---中石油(601857.SS)(0857.HK)营运的大连液化天然气(LNG)接收站周三接收了首批LNG船货,与路透早些时候的报导一致[ID:nCN1171070].该接收站是中石油营运的第二座、中国第五座LNG接收站.

据中石油母公司中国石油天然气集团公司主办的中国石油报报导,Expedient货轮周三上午驶入辽宁省大连LNG接收站.

报导并未详细说明这批LNG船货的来源以及装载量.(完)

--编译 王兴亚;审校 徐文焰

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