〔中港个股〕中石油大连LNG接收站周三接收首批船货

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京11月17日电---中石油(601857.SS)(0857.HK)营运的大连液化天然气(LNG)接收站周三接收了首批LNG船货,与路透早些时候的报导一致[ID:nCN1171070].该接收站是中石油营运的第二座、中国第五座LNG接收站.
据中石油母公司中国石油天然气集团公司主办的中国石油报报导,Expedient货轮周三上午驶入辽宁省大连LNG接收站.
报导并未详细说明这批LNG船货的来源以及装载量.(完)
--编译 王兴亚;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。