〔中港个股〕中石油大连LNG接收站周三接收首批船货

路透北京11月17日电---中石油(601857.SS)(0857.HK)营运的大连液化天然气(LNG)接收站周三接收了首批LNG船货,与路透早些时候的报导一致[ID:nCN1171070].该接收站是中石油营运的第二座、中国第五座LNG接收站.