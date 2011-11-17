《欧洲金融分析》拆解欧元区好比把煎蛋饼复原成鸡蛋,没那麽容易

记者 Jeremy Gaunt 编译 张涛/许娜/王翔琼/肖群英

路透伦敦11月16日电---你能把煎蛋饼复原成鸡蛋吗?

实际上,欧元区领导人和主管全球货币政策的精英们将必须面对这种棘手问题,如果他们想有序重塑欧元区的话--不管是允许希腊退出,还是打造一个坚固的核心欧元区和一个较软的外围部分.

英国Wolfson勋爵出价25万英镑,重金悬赏能够提出有序拆解欧元区方法的能人.由此可见,上述问题是多么困难.

如果答案显而易见,没人会出那麽高的赏金.

拆分欧元区,对于欧元区各经济体和全球金融体系来说,都蕴含着巨大的风险.许多人据此认为,欧元区永远不会解体.

然而,有更多的人开始思考欧元区可能解体--或者至少改头换面的可能性.这种想法不再限于那些从一开始就不赞成欧元的批评者.