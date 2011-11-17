《欧洲金融分析》拆解欧元区好比把煎蛋饼复原成鸡蛋,没那麽容易

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
记者 Jeremy Gaunt 编译 张涛/许娜/王翔琼/肖群英
路透伦敦11月16日电---你能把煎蛋饼复原成鸡蛋吗?
实际上,欧元区领导人和主管全球货币政策的精英们将必须面对这种棘手问题,如果他们想有序重塑欧元区的话--不管是允许希腊退出,还是打造一个坚固的核心欧元区和一个较软的外围部分.
英国Wolfson勋爵出价25万英镑,重金悬赏能够提出有序拆解欧元区方法的能人.由此可见,上述问题是多么困难.
如果答案显而易见,没人会出那麽高的赏金.
拆分欧元区,对于欧元区各经济体和全球金融体系来说,都蕴含着巨大的风险.许多人据此认为,欧元区永远不会解体.
然而,有更多的人开始思考欧元区可能解体--或者至少改头换面的可能性.这种想法不再限于那些从一开始就不赞成欧元的批评者.
主要话题是把希腊清除出欧元区.尽管欧盟(EU)领导人在公开场合口径一致,表态说这种事不可能发生,但欧元集团主席贾克曾表示支持驱逐希腊,他说不能不惜一切代价地让希腊留在欧元区.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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