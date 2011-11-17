《国际主要央行公开市场操作一览》--11月17日

路透上海11月17日电---上周四以来美联储在公开市场操作中买入长期债券、卖出短期债券,欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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11/16 卖出公债 -86.30 11/15/2013 - 02/28/2014

11/15 买入公债 49.64 11/30/2017 - 11/15/2019

11/14 买入公债 25.41 02/15/2036 - 08/15/2041

11/10 买入公债 17.68 11/15/2021 - 02/15/2031

《本周主要新闻》

--美联储主席贝南克表示,联储"致力于"降低失业,并警告称欧洲的紧张情势恐对全球经济造成冲击.贝南克称美国长期失业率偏高是国家级危机,表明决策人士仍将重点放在降低高达9%的失业率,但他警告称可能需要更多时间才能让失业率回到较为正常水准.贝南克还称,通胀应会放缓,并在可见的未来内维持在接近联储乐见的2%或略低水准.[ID:nCT0419042]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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11/15 七天期反向交易 2,302.65 1.25%(固定利率)

七天期定期存款 -1,870.00 0.61%

11/16 八天期反向交易 5.52(亿美元)1.08%(固定利率)

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--欧洲央行管委莫尔许表示,欧洲各国政府需要执行更多已达成的措施,来应对当前金融市场的动荡.莫尔许在接受CNBC的采访中,被问及意大利、希腊和欧洲领导人最近的政治决定时表示,"这使我们向前迈出了一步,但已耗时很久,市场因此希望看到具体的执行结果."[ID:nCN1223082]

--欧洲央行管委魏德曼指出,必须停止为了财政理由而施压利用欧洲央行及央行货币政策.魏德曼并警告,欧洲央行不能被用来资助各国政府或支撑资不抵债的银行.[ID:nCN1217138]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户馀额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户馀额(10亿日圆)

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周三 35,870

上周三 38,040

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当期变化 -2,170

金融机构在日本央行的活期账户馀额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户馀额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--日本央行维持货币政策不变,但调降对经济的评估,并对欧债危机的可能冲击发出警告,这透露出若日本复苏面临威胁,其准备进一步放宽政策.日本央行一如预期,在政策会议上一致通过维持政策利率在0-0.1%的区间不变,且并未出台扩大资产购买规模的进一步宽松政策.但央行警告称,海外增长放缓,日圆持续升值,以及泰国洪水造成的供应链受阻,或令当前的日本经济承压.[ID:nCN1222742]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持0.87%,91天期存单利率为0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行周三表示,当日共发行2,420.1亿台币存单,相较存单到期金额2,465.8亿,存单发行馀额减少45.7亿.[ID:nCT0421162]

--台湾央行周二表示,当日共发行851亿台币存单,相较存单到期金额175.5亿,存单发行馀额增加675.5亿.[ID:nCT0420418]

--台湾央行周一表示,当日共发行4,435.3亿台币存单,相较存单到期金额4,678.8亿,存单发行馀额减少243.5亿.[ID:nCT0419940](完)