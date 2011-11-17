《汽车产业分析》现代与起亚:虽有竞争,但致力于培育独立的品牌

* 起亚开始蚕食现代汽车市场份额

* 现代和起亚在车型和市场上存在较大重叠问题

* 避免同类竞争和塑造品牌化重大挑战--现代汽车高管

* 维持现代和起亚独立现状,要胜过合二为一--分析师

路透首尔11月17日电---1998年亚洲金融危机达到顶峰之时,现代汽车(005380.KS)曾向起亚汽车(000270.KS)施以援手并收购後者股权.然而彼时的现代恐怕做梦也不会想到,如今起亚这家韩国历史最悠久的汽车制造商,势头像是要超越自己.

日本丰田汽车(7203.T)同时拥有丰田和雷克萨斯两个子品牌,不过其雷克萨斯主打高端的豪华车市场,因此与丰田品牌有着差异化的定位.而与此不同的是,现代和起亚则在从紧凑型汽车、三厢轿车直至SUV等所有的细分市场都有直接的竞争.

起亚推出的一系列新锐三厢轿车,例如K5(美国市场名为Optima)正在蚕食现代索纳塔(Sonata)车型的韩国市场份额.

10月时,起亚K5在韩销量超过索纳塔,为15个月首次.这家现代汽车持股比例占到34%的企业将在明年初发布高端三厢车K9,剑指现代旗下Genesis和雅科仕(Equus).

两家厂商车型相近,且在全球市场有重叠,这不禁要令投资者发问现代和起亚如何管理内部竞争,又如何继续开拓各自品牌的个性.

"现代汽车和起亚之间存在冲突...现代在起亚上的战略是什麽?仍让後者扮演一个稳定的造钱机器角色,还是进一步扩大其规模?"首尔Hi Investment & Securities汽车分析师Ko Tae-bong说.

现代汽车的回答一直是,它将维持既有策略,两家企业将打造不同的设计语言和品牌形象.

"我们集团最重大的任务之一,是要差异化现代和起亚,同时还要将同类竞争的影响降到最小."现代汽车一位高管对路透表示."的确,现代和起亚的部分车型间是存在相互竞争的现象."

若浏览现代企业和起亚全球销量和韩国市场份额情况,请点选(link.reuters.com/gas94s)

韩国市场销售数据描绘出了现代汽车所面临的进退两难的尴尬处境.韩国是亚洲第四大经济体,也是两家厂商最大的市场.

去年,现代汽车在本土市场的份额较2009年骤降5.4个百分点至45%,而起亚则攀升3.5个百分点至33%.