〔中国债市动态〕信用债收益率续涨,受获利回吐盘和资金吃紧夹击

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月17日电---中国银行间债市周四早盘信用债收益率续涨,部分品种涨幅达10-15个基点(bp),虽然利率债市场今日稍有喘息,但信用债依然是重灾区,加上资金面突然吃紧,获利回吐导致卖压十分沉重.
"前面这波行情(现券收益率)下的太快了,...收益率应该还有上行的空间,"上海一券商交易员称.
中国银行间市场周四早盘质押式回购利率CN1DRP=CFXS明显上扬,隔夜品种上涨约30个基点(bp),部分大型银行亦参与借钱大军中,因本周央行公开市场结束此前两周净投放格局,转为净回笼.[ID:nCN1225576]
中国人民银行稍早发行的60亿元人民币三个月期央票,中标收益率连续第12周持平于3.1618%.本周公开市场净回笼20亿元,终结连续两周的净投放格局.[CN/MMTCN]
北京一银行交易员指出,下周资金面可能将扭转紧张局面,可能有利于终结此波现券跌势,毕竟"市场整体上没有紧张的理由".
剩馀期限近五年的华能集团中票最新成交价tCN1182278=CFXS为5.05%,昨日尾盘成交价为4.91%.(完)
--发稿 曾菱; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。