〔中国金融〕中国信保获中投200亿元注资,农发行改革亦启动--央行报告

路透北京11月17日电---中国政策性金融机构改革正稳步推进.央行最新报告显示,中国出口信用保险公司(中国信保)已于6月末获得中国主权财富基金--中国投资公司[CIC.UL]200亿元人民币的注资,目前正在逐步落实改革方案的有关要求.

央行网站上的三季度货币政策执行报告并显示,政策性银行之一的中国农业发展银行改革工作小组也已于8月份正式成立,标志着农发行改革工作全面启动,下一步将抓紧研究和论证该行全面改革的方案.

"(将)尽快推动落实中国出口信用保险公司改革实施总体方案,充分发挥其在支持外贸发展、实施'走出去'战略中的功能和作用."央行表示.

中国三大政策性银行中的国家开发银行[CHDB.UL]此前已完成商业化转型.对于另外一家政策性银行--中国进出口银行的改制,央行表示,将紧紧围绕服务国家发展战略,继续研究论证进出口行的改革方案

中国信保是由国家出资设立、支持中国对外经济贸易发展与合作、具有独立法人地位的国有政策性保险公司,是中国惟一承办政策性出口信用保险业务的金融机构.

其业务范围包括:中长期出口信用保险业务;海外投资(租赁)保险业务;短期出口信用保险业务;进口信用保险业务;来华投资保险业务等.截至今年10月,中国信保累计支持的国内外贸易和投资的规模约6,942.5亿美元.(完)

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