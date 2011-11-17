《路透峰会》启明创投正募集二期人民币基金,未来看好消费领域--创始人

* 正募集二期人民币基金,至多7亿元

* 看好电商、医药等消费领域投资

* 预计明年初投资市场将恢复活跃

* 未来仍考虑在美国上市退出

作者 尹嫄婷

路透北京11月17日电---尽管近期私募股权投资基金募资规模及投资案例双双下滑,专注于中国风险投资领域的启明创投周四却表示,公司正在募集二期人民币基金,且预计明年初投资案例将重拾升势.

启明创投创始人暨董事总经理邝子平在接受路透峰会专访时并称,随着中国中产消费人群崛起,未来看好大消费领域的投资,具体包括电商等互联网公司,及医疗和生物医药企业等.同时,亦将继续关注清洁能源及信息技术行业.

"我们正在募集第二期人民币基金,规模约4-7亿元,该基金的投资领域将更为广泛,类似于美元基金,"他说.公司此前于2010年5月成立2.5亿元的一期人民币基金,专注于医药行业投资.

启明创投成立于2006年,目前管理资金总额超过10亿美元.公司今年5月刚刚募集完成第三期美元基金,因而目前暂时没有募集新的美元基金计划.

截至目前,启明创投已投资了超过60家中国企业,包括服装类电子商务公司--凡客诚品、社交网站开心网、婚恋网站世纪佳缘DATE.O、儿童娱乐与媒体公司淘米网等.

邝子平称,公司已投资的企业中已有7-8家通过上市或其他方式完成退出.今年公司投资案例将维持在10多家的水平,其中以对互联网及医疗行业的投资最多.他并预计,明年的投资数量将在10-20家之间.

中国咨询机构ChinaVenture投中集团报告称,今年10月中国创投(VC)及私募股权投资(PE)市场活跃度下滑,披露案例数创今年来最低,投资市场进入调整期.同期,中企IPO继续冷却,规模跌至A股IPO重启时水平.

对此,邝子平认为,未来私募股权投资仍将呈增长趋势,且实际上,中长期的投资活动一直都在增长当中,只是冲着Pre-IPO(上市前投资)的项目有所减少.

"四季度投资也许会下滑,尽管二级市场大幅调整,但一级市场对价格的期望值则有时差,近期项目价格仍偏高,不过,预计到明年初,随着价格回落,投资案例数亦将逐步回升",他指出.

**仍将选择美国上市退出**

在近期境内外资本市场普遍市况不佳,从而影响VC/PE机构投资回报;且互联网等中国中小企业境外上市途径--可变利益实体(VIE)模式或遭中国政府取缔的情况下,有市场人士指出,未来投资退出可能以国内上市为主.

不过,启明创投认为,目前全球互联网板块依然发展良好,公司所投的中国互联网企业,未来仍将考虑在美国市场退出.

"我们仍然看好中国的互联网企业,且未来一段时间仍将在美国退出",邝子平并表示,预计明年公司将有7-8家企业可以开始考虑退出.

另外,针对私募股权投资市场未来可能面临的相关风险,邝子平指出,随着投资市场逐步回归理性,前期追求Pre-IPO的机构的投资回报期望恐难以实现,因而不能排除部分基金因此遭遇倒闭,从而牵连LP(有限合伙人)等投资人.

"在目前银根紧,二级市场调整比较大的情况下,也许会有一部分基金面临困境",不过他表示,在PE热被泼冷水的同时,亦能令大家对行业进行重新审视.(完)