〔新债招标〕中国国开行浮息债利差稍低预期,绝对收益较高吸引需求(更新版)

(新增交易员评论和背景)

* 国开行三年浮息债利差42bp,稍低于预期

* 绝对收益高过同期限固息债,吸引需求

* 投标倍数2.37倍

路透上海11月17日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四上午招标的三年期浮息债,中标利差稍低于预期.在近日二级市场不再继续高歌向前,转为震荡盘整的背景下,与固息债相比,今日三年期浮息债绝对收益较高的优势吸引买需.

业内人士稍早透露,国开招标的至多150亿元人民币三年期浮息金融债(一年定存基准),中标利差42个基点(bp),投标倍数为2.37倍.此前市场利差预测均值为45bp,预测区间为30-58bp.

本周二央行公开市场一年央票发行收益率跌逾8个bp至3.4875%.但因二级市场现券收益率此前已累积过大跌幅,并未因此而受明显激励,近日以震荡盘整为主.

北京一券商交易员称,今日浮息债结果并未明显超出预期."40-50bp都正常,40以下就有点抢过头了."

他并表示,虽然政策向宽预期仍在,但与目前同期限固息债相比,本期债的绝对收益仍有吸引力.

按目前3.50%的一年定存利率计算,今日招标新债第一年收益率水平3.92%,固息政策性金融债到期收益率曲线<0#IFSVYBMK=>显示,三年品种收益率为3.6775%.二者绝对收益相差逾24个bp,接近一次基准利率例行调整的幅度.

二级市场上,剩馀期限约2.92年的国开行固息债110257券最新成交tCN110257=CFXS仍维持在3.75%附近.

另有交易员透露,今日招标中,扣除逾80亿的基本承销额,仅有60余亿的量进行招标,所以2.37倍的投标倍数并不意味着机构"疯抢",只能说需求尚可."招标量比较小,这个还是很关键."

以下为今日招标新债的具体条款:

第60期

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发行总量 不超过150亿元

期限/计息方式 三年/浮息

利率基准 一年定期存款利率

招标方式 单一利差(荷兰式)招标方式

缴款日 11月22日

起息日 11月22日

分销期 11月18日-11月22日

上市日 11月28日

基本承销额 有

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

--------------------------------------------------- (完)