《企业看点》--11月17日财务活动报导摘要

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透11月17日电---以下为其它媒体周四对于企业财务相关活动的报导摘要.
* 加拿大多伦多星报周三报导称,一家美国私募股权公司正考虑收购Maple Leaf Sports and Entertainment,後者为多伦多NHL冰球队以及NBA球队的所有者.[ID:nN1E7AF07M]
* 纽约邮报援引消息人士报导称,百事可乐(PEP.N)的部分董事希望进一步考量拆分食品和饮料部门,而执行长反对拆分.[ID:nN1E7AF0MF]
* Exame杂志周三引述消息人士称,拉美第二大钢铁集团Ternium(TX.N)提议收购前股东、巴西大型钢企Usiminas的26%具有投票权的股份.[ID:nN1E7AF1PH]
* 彭博周三报导称,Stifel Financial Corp(SF.N)正就收购Regions Financial Corp(RF.N)旗下经纪业务部门Morgan Keegan进行排他性谈判.[ID:nN1E7AF21O]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 隋芬
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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