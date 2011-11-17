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市场报道 | 2011年 11月 17日 星期四 12:42 BJT

《企业看点》--11月17日财务活动报导摘要

路透11月17日电---以下为其它媒体周四对于企业财务相关活动的报导摘要.

* 加拿大多伦多星报周三报导称,一家美国私募股权公司正考虑收购Maple Leaf Sports and Entertainment,後者为多伦多NHL冰球队以及NBA球队的所有者.[ID:nN1E7AF07M]

* 纽约邮报援引消息人士报导称,百事可乐(PEP.N)的部分董事希望进一步考量拆分食品和饮料部门,而执行长反对拆分.[ID:nN1E7AF0MF]

* Exame杂志周三引述消息人士称,拉美第二大钢铁集团Ternium(TX.N)提议收购前股东、巴西大型钢企Usiminas的26%具有投票权的股份.[ID:nN1E7AF1PH]

* 彭博周三报导称,Stifel Financial Corp(SF.N)正就收购Regions Financial Corp(RF.N)旗下经纪业务部门Morgan Keegan进行排他性谈判.[ID:nN1E7AF21O]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 隋芬

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