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亚洲 | 2011年 11月 17日 星期四 12:45 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币重回略高于低点的水准

IFR悉尼11月17日电--美元兑日圆以外亚洲货币开盘上涨,延续纽约市场最後一小时的升势.

纽约交易时段中,欧元和澳元所及低位下方的停止位被触发,助力美元兑坡元和韩元分别升穿1.3000和1,140.

一旦这波动能消退,交投方向将反转.起初这股趋势较为缓慢,但随着临近中午,美元兑日圆以外亚洲货币重新回到略高于低位的水准.

虽然市场人气依旧低迷,但投资者仍对市场可能出现急剧回落抱有戒心.

从人们似乎没有信心保留手中仓位,进行锁定获利操作的诱惑变得很大.

一位散户交易商劝其客户,不要涉足外汇市场,因波动剧烈.(完)

--编译 兰秀娟;审校 白云

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