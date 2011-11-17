〔中国汇市〕人民币兑美元早盘走低,仍受弱势中间价牵引

* 人民币兑美元早盘走低

* 仍受弱势中间价牵引

* 目前人民币无走强基础,近期仍持稳

路透上海11月17日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周四早盘走低,仍受持续走弱的中间价牵引.而从中国经济基本面以及海外市场美元表现来看,目前人民币缺乏上涨基础,料近期还将维持稳势.

北京时间11:57,人民币兑美元即期报6.3503元,较上日收盘6.3456元下跌.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3553元,上日中间价为6.3509元.中间价自11月4日创下汇改来新高6.3165元后,即呈逐级回落之势,跌幅已约400点.

"出口还是有点问题,欧债危机的影响...(中国)央行政策也在微调,加上通胀缓解,都不支持人民币走强,"上海一银行交易员称.

中国商务部发言人沈丹阳周三称,部分国家指责人民币汇率是没有根据的,目前人民币汇率基本处于合理区间.中国外贸面临的形势仍然较为复杂,未来一段时间出口形势仍不容乐观.[ID:nCN1222556]

该交易员并指出,中美领导人刚刚就汇率问题进行过交锋,中国也再次表明了坚持汇率政策自主性的原则,而面对当前的国内外经济局面,人民币汇价选择维持平稳走势的可能性更大.

央行在第三季度货币政策执行报告中重申,将保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定.[ID:nCN1223132]

这和稍早国家主席胡锦涛参加夏威夷檀香山亚太经合组织(APEC)会议期间传递出的基调相符.胡锦涛当时强调,人民币汇率处于合理区间,并称中国将会继续稳步推进人民币汇率形成机制改革.

北京时间12:01,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3160/10,上日尾盘为6.3340元;香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3485/15元,上日尾盘报6.3575元.

东京汇市欧元兑美元和兑日圆周四均触及五周新低,因债市动荡在整个欧洲扩散开来,引发对欧洲央行(ECB)加大市场干预力度的呼声.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)