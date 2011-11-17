《中国公开市场分析》需求激增致被动净回笼,一年央票发行利率料将持稳

* 央行公开市场操作本周转为净回笼20亿元

* 需求激增导致,并非政策转向信号

* 一年央票发行利率或将维稳

路透北京11月17日电---中国人民银行公开市场本周转为净回笼资金20亿元人民币,因一二级市场存在套利空间,机构对一年期央票需求激增,发行量扩大而到期量又偏少,最终形成被动净回笼.

业内人士并认为,此并非政策转向的信号,考虑到一年期央票发行利率已低于同期定存利率,料未来将持稳一段时间.

"需求太多导致的,央行也不想发那麽多...而且净回笼20亿元的量并不大,如果要政策转向,净回笼的量应该更大,"上海一银行交易员称."央行也考虑到(净回笼)20亿,以现在资金面看,市场肯定可以接受的,微调的态度很明显."

华南一分析师指出,央行现在是根据市场流动性的松紧,相机进行公开市场操作,总体目标还是维持流动性的稳定.

此前央行已经连续两周净投放,总量达1,630亿元,其中上周净投放670亿元.

央行今日稍早招标的60亿元三个月期央票,中标收益率连续第12周持平于3.1618%.本周并未进行正回购操作.

周二发行的一年期央票中标收益率则意外大降逾8个基点(bp),至3.4875%,令市场揣测纷纷.不过分析人士指出,因一二级市场存在利差空间,机构需求强劲推动该期限央票发行利率再下一城,而并非传递央行降息的信号.[ID:nCN1219218]

**一年央票发行利率或将持稳**

业内人士表示,从近几周公开市场操作来看,央行并不希望释放明显降息信号,因此预计一年期央票利率将持稳一段时间.而且一二级市场利差已收窄,机构的逐利动力也会减弱,也令其下行空间有限.

"如果(一年央票利率)再降,那就意味着降息很快就来了...现在从基本面来看,央行还不会这麽快动手...所以(一年央票利率)可能会先稳住段时间,"华南一券商分析师称.

上海一券商交易员还提到,三个月期央票发行量本身较少,目前一级市场利率已经位于低位,因此利率变动的可能性也不大.

中央国债登记结算公司央行票据收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,三个月期和一年期品种最新收益率分别报3.1575%和3.4540%,较一级发行收益率分别低0.43bp和3.35bp.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但由于需求不稳,发行频率并不固定.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 520

(周四) 60

正回购 (周二) --

(周四) --

央票到期 170

正回购到期 390

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净回笼 20 (完)