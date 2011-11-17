《独家新闻》奥林巴斯社长称,准备对涉嫌丑闻的高管采取法律行动(更新版)

路透东京11月16日电---日本奥林巴斯(7733.T)在给员工的电子邮件中称,准备对涉嫌会计丑闻的高管采取法律行动,包括可能提出刑事指控.

路透周三得到的这封邮件是新任社长高山修一在周二发送给奥林巴斯员工的.高山修一曾表示要重铸公众对该公司的信心.

日本证券监督机构、警方和检方,连同美英两国机构正在调查这家已有92年历史的企业.上周奥林巴斯承认利用并购交易来隐瞒二十年来的投资亏损.

奥林巴斯周三召开有逾三十家债权人参加的会议.该公司致歉并介绍了当前的财务状况,此外还称将确保上市资格,以及在12月14日最後期限前公布业绩.

两名了解情况的银行业消息人士称,奥林巴斯的两家主要债权人--三井住友金融集团(8316.T)和三菱UFJ金融集团(8306.T)在周三会见该公司高层时,表示准备支持奥林巴斯.[ID:nCN1223486].

由奥林巴斯指定的第三方调查小组预计将在下月初公布丑闻调查结果,此前该小组与公司前任执行长Michael Woodford进行了会面.Woodford在披露有约13亿美元股东权益受损後,已于10月14日离开日本.

"我们将等待第三方调查小组报告,并准备采取坚决的法律行动,包括对任何其认定需承担责任的高管提出刑事诉讼,"高山修一在11月15日的电子邮件中表示.

这份电邮并未提及高管的姓名.不过上周高山修一曾指责前社长菊川刚、前副社长森久志以及常务监事山田秀雄隐匿投资损失.

Woodford称周一与奥林巴斯指定的第三方调查小组在伦敦会面,并将在11月29日与美国联邦调查局(FBI)、司法部和证券交易委员会(SEC)会晤.(完)