〔澳洲个股〕必和必拓称,对全球经济局势的看法较上月更谨慎

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透墨尔本11月17日电---全球最大矿商必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)称,公司对全球经济局势的看法在上月正变得愈加谨慎.
在必和必拓澳洲年会後举行的新闻发布会上,公司首席执行官高瑞思(Marius Kloppers)也表示,评估日本福岛核灾难对全球铀业前景的冲击还为时尚早.
必和必拓的澳洲Olympic Dam铀矿扩建工程正处在早期阶段,此乃全球最大的已探明铀矿之一.(完)
--编译 肖群英;审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。