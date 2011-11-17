〔澳洲个股〕必和必拓称,对全球经济局势的看法较上月更谨慎

路透墨尔本11月17日电---全球最大矿商必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)称,公司对全球经济局势的看法在上月正变得愈加谨慎.

在必和必拓澳洲年会後举行的新闻发布会上,公司首席执行官高瑞思(Marius Kloppers)也表示,评估日本福岛核灾难对全球铀业前景的冲击还为时尚早.

必和必拓的澳洲Olympic Dam铀矿扩建工程正处在早期阶段,此乃全球最大的已探明铀矿之一.(完)