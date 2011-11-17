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市场报道 | 2011年 11月 18日 星期五 07:16 BJT

****欧洲经济指标预测--11月18日-11月25日****

路透11月18日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

---------------------------------11月14日当周-------------------------------

11月18日(五)

0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 +0.1% +0.3%

(较上年同期) +5.3% +5.5%

0900 意大利工业订单(较前月) 9月 -- +5.0%

(较上年同期) -- +10.5%

0900 意大利工业销售(较前月) 9月 -- +4.0%

(较上年同期) -- +12.0%

---------------------------------11月21日当周--------------------------------

11月21日(一)

0900 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 9月 赤字35 赤字63

(经季节调整)(亿欧元) 赤字30 赤字50

0900 欧元区净投资流动(亿欧元) 9月 -- 流入357

0900 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 10月 -- 逆差14.6

11月22日(二)

0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 10月 顺差18.5

0930 英国公共部门收支短差(亿英镑) 10月 短差198.8

公共部门净借款(亿英镑) 113.8

1500 欧元区消费者信心 11月 负19.90

11月23日(三)

0745 法国企业景气指数 11月 95 97

0758 法国制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 47.85 48.5

服务业PMI 44.8 44.6

综合PMI -- 45.6

0828 德国制造业PMI 11月初值 48.7 49.1

服务业PMI 50.0 50.6

综合PMI -- 51.2

0858 欧元区Markit制造业PMI 11月初值 46.5 47.1

服务业PMI 46.0 46.4

综合PMI 46.1 46.5

0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 11月 -- 0-9-0

(赞成升息-赞成维持利率不变-赞成降息)

1000 欧元区工业订单(较上月) 9月 -2.4% +1.9%

(较上年同期) +8.6% +6.2%

11月24日(四)

0700 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 -- +0.5%

(较上年同期) -- +2.5%

0900 意大利消费者信心 11月 91.9 92.9

0900 德国Ifo企业景气判断指数 11月 105.7 106.4

现况指数 115.5 116.7

预期指数 96.2 97.0

0930 英国GDP(较前季) 第三季修正值 -- +0.5%

(较上年同期) -- +0.5%

1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 11月 -- --

11月25日-30日

0700 德国进口物价(较前月) 10月 -0.2% +0.6%

(较上年同期) +6.8% +6.9%

11月25日(五)

0745 法国消费者信心 11月 81 82

0900 意大利零售销售(较前月) 9月 -- 持平

(较上年同期) -- -0.30%(完)

--编译 王翔琼;审校 戴素萍

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